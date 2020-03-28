На побережье столицы Перу возвращаются птицы и морские животные в отсутствие людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом 27 марта сообщило министерство окружающей среды страны.

«Мы заметили, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, появились дельфины и морские львы, которых раньше мы не наблюдали… Это хорошая новость», − говорится в заявлении ведомства.

Лима располагается на берегу Тихого океана,население города составляет более десяти миллионов человек.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Перу было введено 16 марта и продлено до 12 апреля.

Minval.az