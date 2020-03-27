Таможенники Азербайджана в ходе проведенной операции обнаружили и изъяли крупную партию незаконно ввезенных на территорию страны табачной продукции на сумму 6 млн манатов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В оперативный отдел главного оперативно-розыскного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана поступила информация о незаконном хранении крупной партии немаркированной акцизами табачной продукции на складе, находящегося в поселке Ашагы Гуздак Абшеронского района. Хозяином склада является гражданин Азербайджана Илькин Тахиров », — отмечается в сообщении.

В ходе проведенной спецоперации, со склада были изъяты 5,041 тыс. коробок с 50 млн 410 тыс.штук сигарет различных марок на общую сумму в 6 млн манатов.

«По факту ведется расследование», — сообщает ГТК.

Minval.az