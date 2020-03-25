Министерство внутренних дел (МВД) внесло ясность в кадры, распространившиеся в соцсетях в связи с умершим на улице человеком.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства, сегодня на остановке в поселке Баладжары состояние здоровья одного человека внезапно ухудшилось. Несмотря на помощь окружающих, он скончался.

В результате разбирательства выяснилось, что у него была тяжелая форма сахарного диабета, он страдал сердечной недостаточностью и причиной его смерти стали эти заболевания.

Отметим, в социальных сетях распространились кадры, на которых лица в спецодежде убирают с улицы тело человека, умершего в поселке Баладжары.

Minval.az