В Тегеране умер журналист Хамед Джалали Кашане. Ранее он утверждал, что слухи о коронавирусе в Иране преувеличивает правительство, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах в стране.

Об этом сообщает агентство YJC.

Он умер в ночь на 29 февраля в одной из больниц Тегерана от коронавируса. 21 февраля Кашане опубликовал твит, в котором утверждал, что не против заразиться Sars-CoV-2.

«Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть», — написал журналист.

Перед этим он писал в соцсетях, что слухи о быстром росте количества больных в Иране распространяют политики, заинтересованные в снижении явки на парламентских выборах, состоявшихся 21 февраля.

Minval.az