Если лица, зарегистрированные в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, выехали за пределы вышеназванных населенных пунктов до применения ограничения, то они смогут свободно вернуться обратно.

Об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в таком же порядке люди, зарегистрированные в Нахчыване, в настоящее время находящиеся в Баку, смогут беспрепятственно вернуться обратно.

«В связи с этим никаких проблем нет. Въезд в столицу зарегистрированных в районах Азербайджана граждан, работающих в Баку, будет регулироваться сотрудниками МВД на местах. Гражданам не стоит тревожиться, все вопросы будут решаться в их пользу. Если зарегистрированное в районе лицо работает в Баку и обязательно должно быть на работе, то естественно, такие вопросы будут решаться в пользу граждан», — передает его слова Тренд.

Minval.az