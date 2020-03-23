В результате проведенных до сих пор мер практически предотвращено проникновение в страну коронавирусной инфекции из-за рубежа.

Об этом на пресс-конференции в связи с объявлением в Азербайджане особого карантинного режима сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что в стране обеспечиваются грузоперевозки, торговые отношения для сохранения предпринимательской деятельности.

«Несмотря на беспрерывную деятельность работников здравоохранения, в стране выявлены случаи заражения инфекцией. Учитывая сложившуюся в мире обстановку, Оперативный штаб при Кабмине применил особый карантинный режим», — передает его слова АПА.

И.Мамедов добавил, что согласно особому карантинному режиму, который будет действовать в период с 24 марта до 20 апреля, ограничен не только въезд из районов в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, но и выезд из Баку, Сумгайыта и Абшерона в другие районы страны.

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