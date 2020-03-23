Два миллиарда долларов планирует запросить Организация Объединённых Наций у стран для оказания помощи регионам, пострадавшим от коронавируса и для предотвращения распространения пандемии. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции Генсек организации Антониу Гутерреш.

Гутерреш призвал международное сообщество поддержать Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международную организацию по миграции, которые занимаются разработкой плана для создания условий в лагерях и поселениях беженцев для предотвращения угрозы распространения коронавируса в таких местах.

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