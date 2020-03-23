Россия ввела временный запрет на экспорт круп. Об этом говорится в письме замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене в территориальные органы ведомства, передает«Коммерсант».

Запрет введен с 20 марта сроком на 10 дней. При этом в письме отмечается, что он будет действовать до «особых указаний» рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Запрет распространяется на все виды круп. «Коммерсант» отмечает, что ограничения затронут в основном экспортеров риса, так как поставок гречки на иностранные рынки фактически нет.

О том, что власти России готовы ограничить экспорт продуктов первой необходимости, если их не будет хватать жителям страны, 17 марта заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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