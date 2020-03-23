В Мадриде полиция оштрафовала 77-летнего мужчину за нарушение карантинного режима. Он заявил, что вышел на улицу, чтобы ловить покемонов из игры Pokémon Go. Об этом сообщает газета El Mundo.

Согласно опубликованной фотографии штрафа, полицейский патруль остановил мужчину 22 марта в 13:15 в районе Латина. В качестве причины нахождения на улицы указана «охота на покемонов». На какую сумму оштрафовали мужчину, не уточняется. В Испании нарушение закона о безопасности граждан, к которому могут прибегнуть при нарушении карантина, наказывается штрафами от 601 до 30 тысяч евро, отмечает издание La Vanguardia.

Minval.az