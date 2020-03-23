23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова. На заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении специального режима для предотвращения распространения инфекции.

Правительство объявило о введении в стране с 00.00 часов 24 марта 2020 года по всей стране вводит специального карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса. Cпециальный карантийный режим будет действовать на всей территории страны до 00.00 20 апреля.

В рамках специального карантинного режима:

— Лицам старше 65 лет запрещается выходить на улицу. Одиноким гражданам данной возрастной группы будут оказываться необходимые социальные услуги.

— Вне зависимости от формы собственности приостанавливается осуществление межгородских и межрайонных пассажировоперевозок. Кроме этого, до 20 апреля ограничивается въезд-выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район (исключение делается для передвижения машин скорой помощи, спасателей, грузоперевозчиков, служб специального назначения).

— Жителям Баку также рекомендуется свести к минимуму использование метро.

— Со стороны Бакинского транспортного агентства будут организованы специальные экспресс автобусные линии, которые будут действовать с 06.00 до 10.00 вечера.

— Запрещается собираться в общественных местах группами более 10 человек

— Работа объектов общепита будет ограничена с 12:00 до 15:00 (при этом нет никаких ограничений для сервисов доставки на дом или онлайн заказов).

— Контроль над соблюдением специального карантинного режима возложен на министерство внутренних дел Азербайджана.

Minval.az