В связи с ситуацией, сложившейся в связи с эпидемией коронавируса (Covid-19), в Азербайджане вводится мораторий на расторжение трудовых договоров.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в связи с этим государственному сектору уже даны указания.

«Считаем, что частный сектор будет осуществлять свою бизнес-деятельность, принимая на себя социальную ответственность, и расторжения трудового договора с каким-либо работником не будет. Государство в то же время намерено контролировать этот вопрос. С другой стороны, мы распределяем этот груз между предпринимателем и государством с предоставлением необходимой государственной поддержки предприятиям и предпринимателям. Хочу сказать предпринимателям, что государство поддерживает их, оно в кратчайшие сроки предпримет шаги для сохранения их бизнеса, окажет помощь в компенсации убытков», — передает его слова АПА.

Minval.az