В Мюнхене задержан 33-летний мужчина по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Предполагаемый злоумышленник облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. Об этом, как передает DW, сообщила мюнхенская полиция в понедельник, 23 марта.

Свои действия задержанный снимал на видео, которое он затем распространил в соцсетях. Кроме того, он утверждает, что заражен коронавирусом SARS-CoV-2, говорится далее в заявлении.

Личность задержанного была установлена на основании жалобы. В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью. В настоящее время выясняется, действительно ли он заражен коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.

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