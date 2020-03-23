«В нынешних условиях проводится интенсивная работа по определению сфер, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии, в том числе основных сфер, формирующих экономический рост и занятость, укреплению экономической и финансовой устойчивости страны, уточнению мероприятий по поддержке, которые могут быть реализованы государством». Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

М. Джаббаров отметил, что созданная с этой целью рабочая группа на начальном этапе определила около 12 сфер деятельности, наиболее подверженных негативному воздействию.

«Это туризм, отели, питание, развлечения, транспорт, торговые центры и т. д. Государство рассматривает возможность предоставления субъектам предпринимательства срочных налоговых льгот и отпусков, смягчения условий кредитования предпринимательства. С этой целью проводятся интенсивные обсуждения с соответствующими государственными структурами, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана», – передает его слова АПА.

М.Джаббаров отметил, что рабочая группа подготовит и представит главе государства соответствующие предложения по защите бизнеса и минимизации убытков.

«В то же время работодатели, в свою очередь, должны пересмотреть отношения с арендодателями в существующих условиях, обсудить вопросы заморозки арендной платы и другие», – подчеркнул он.

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