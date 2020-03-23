Японский препарат фавипиравир эффективнее советского (российского) арбидола лечит коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее исследование китайских медиков опубликовано в библиотеке медицинских препринтов medRxiv.

В исследовании специалистов приняли участие 236 человек, оказавшихся в условиях стационара с диагнозом COVID-19. В течение недели одна половина из них (116 человек) находилась на лечении, использующем, кроме привычных препаратов, фавипиравир, тогда как вторая (120) вместо него принимала арбидол.

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В результате такого лечения на седьмые сутки частота выздоровления в первой группе составила 71,43 процента, а во второй — 55,86 процента. «У обычных пациентов с COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, фавипиравир можно рассматривать как предпочтительное лекарство», — заключают авторы.

Minval.az