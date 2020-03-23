Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, когда в России следует ждать спада распространения коронавирусной инфекции среди населения.

По его мнению, активность Covid-19 снизится с изменением сезона года, то есть, ориентировочно, в апреле-мае 2020 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

Врач добавил, что скорее всего, новый коронавирус станет сезонным, но вряд ли им переболеет половина-треть населения Земли, как в средние века. Он полагает, что качественная вакцина от вируса может появиться к концу года — началу 2021.

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