Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно сообщению, в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под наблюдением врачей находится 61 человек с активным коронавирусом, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, остальные чувствуют себя нормально, их самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов предпринимаются необходимые меры.

Случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, приехавших из-за рубежа, и по фактам заражения друг друга внутри страны, заявили в штабе.

Minval.az