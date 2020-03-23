Жена британского актера Идриса Эльбы, который ранее заразился коронавирусом, сдала положительный тест на COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

По собственному желанию 30-летняя модель Сабрина Доуре отказалась изолироваться от супруга, узнав о его заражении коронавирусом. Накануне пара приняла участие в первом выпуске домашнего шоу Опры Уинфри.

Звезды обсудили пандемию коронавируса, и Доуре рассказала, что получила положительный результат теста. Женщина призналась, что когда узнала о заражении мужа, почувствовала «инстинкт жены» и решила заботиться о супруге.

Minval.az