Обязательство соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенное в Москве и Московской области, не распространяется на главу государства Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Работа есть работа, тем более работа президента», — сказал Песков, отметив, что она находится вне критериев, которые указаны в ограничивающих документах.

Кроме того, президент живет не в своей квартире в Москве, а в государственной резиденции, указал Песков. «Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что массовые мероприятия с участием Путина не планируются, а в случае проведения встреч с участием президента сотрудники администрации заранее просят врачей провести тесты на коронавирус всем участникам. «Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — уточнил он.

7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет.

Minval.az