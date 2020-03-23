США следует не искать виноватых в распространении коронавируса, а не тратить понапрасну время на борьбу с эпидемией, которое выиграл Китай благодаря своим мерам сдерживания болезни, заявил в понедельник на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«США нужно прекратить политизировать эпидемию, прекратить бесчестить и порочить Китай и другие страны», — приводит его слова Associated press.

По его словам, США пытались «дискредитировать других и искать козла отпущения, чтобы переложить ответственность» за ситуацию.

AP также напоминает, что в китайском городе Ухань, столице провинции Хубэй — первом эпицентре распространения коронавируса — уже пятый день подряд не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Minval.az