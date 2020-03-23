Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил председатель свердловского регионального отделения Красного Креста Дмитрий Вершинин, передает «Интерфакс».

По его словам, в Китае отказались от помощи из России, поскольку в Свердловской области в настоящий момент ситуация с заражением коронавируса тоже достаточно сложная. Вершинин отметил, что помощь решено направить местным жителям — в региональном отделении Красного Креста ее могут получить все нуждающиеся уральцы.

Акция по сбору помощи для Гуанчжоу началась в Екатеринбурге в феврале — жители региона собрали медикаменты, медицинские маски, бинты и вату. В настоящий момент в Свердловской области официально подтверждены девять случаев заражения коронавирусом.

Minval.az