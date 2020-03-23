Правительство Казахстана направит $10 млрд на пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций для бизнеса, заявил в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или $10 млрд. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом», — сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в понедельник в Нур-Султане.

Текст выступления президента опубликован на сайте главы государства.

Токаев отметил, что правительству помимо оперативных мер, предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации.

«По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Главное — мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать», — сказал глава государства.

Minval.az