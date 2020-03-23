Глава министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией может потенциально помочь лекарственный препарат Plaquenil. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому необходимо предотвратить его (лекарственного средства Plaquenil – ред.) недоступность», – сказал он.

В минувшее воскресенье его заместитель, председатель кризисного штаба страны Роман Примула объявил о существовании препарата, который сокращает время вывода вируса из организма инфицированного человека, но не раскрыл его название.

Plaquenil является противомалярийным лекарственным средством, которое выпускает французская фирма Sanofi Aventis.

Войтех напомнил, что Plaquenil запретили выписывать всем медикам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дермато-венерологии и ревматологии, а также инфектологам.

Minval.az