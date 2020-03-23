В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента РФ Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В минувшую пятницу Песков сказал, что у Путина нет симптомов новой болезни, он прекрасно себя чувствует и не испытывает необходимости пройти тест на коронавирус.

По последней информации, количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 367. Большая часть заболевших приехала из-за границы.

В воскресенье стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с заболевшим врачом. Ближайшие дни он проведет, работая дома.

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