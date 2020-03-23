С 23 марта в Грузии начнется раздача медицинских масок всем пенсионерам старше 70 лет. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Министр отметила, что на фоне пандемии нового коронавируса в мире дефицит масок стал глобальной проблемой. По словам Турнава, в Грузии всего за несколько дней удалось «с нуля» начать производство.

«За рекордный период, очень быстро мы смогли, чтобы было запущено производство масок, которые раньше никому не были нужны. К производству масок подключено множество швейных заводов и, как только будет налажена ритмичная подача сырья, мы сможем, начать более массовое производство», — заявила она.

Глава Минэкономики добавила, что, наряду с пожилыми людьми, в кратчайшие сроки масками обеспечить должны будут журналистов и других людей, «которые стоят на первой линии фронта».

«Прежде всего, в приоритете одинокие пенсионеры старше 70 лет. В понедельник мы уже начнем раздачу в этой категории», — заявила Турнава.

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