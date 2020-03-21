В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, в ночь с 20 на 21 марта примерно в 2 часа были задержаны 8 человек, пытавшиеся забрать из тайного места хранения наркотики, доставленные контрабандным путем из Исламской Республики Иран.

Как сообщили АПА в Министерстве внутренних дел, при задержании эти лица не подчинились законным требованиям полиции и создали угрозу жизни полицейских, наехав на них на своих автомобилях, из-за этого сотрудникам полиции пришлось применить оружие. При этом двое из преступников получили ранения.

При обыске в автомобилях задержанных было обнаружено и изъято около 50 кг наркотиков – героина, опиума, марихуаны и метемфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Minval.az