В Баку между соседями произошла драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе на территории под названием “Кубинка”.

В результате драки тяжелые телесные повреждения получили Рахманов Алибала Азад оглу 1987 г.р. и его двоюродный брат.

Квартира, в которой он жил, попала под снос, а спор разгорелся из-за оставленных в квартире вещей. В ходе переросшего в драку спора три женщины и один мужчина нанесли А.Рахманову удары по голове куском дерева с гвоздями, затем выбросили его со второго этажа.

Раненый был доставлен в больницу с помощью бригады скорой медицинской помощи. После обследования у него диагностированы резаные раны головы и закрытая черепно-мозговая травма, он помещен в отделение реанимации.

Cостояние пострадавшего оценивается как тяжелое. По факту ведется расследование.

Minval.az