Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужно работать на опережение.

Также необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты и пополнить резервы лекарств и медицинского оборудования, заявил Путин. Медикам и врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, нужно повысить зарплаты, добавил глава государства.

Кроме того, у россиян должна быть вся информация по коронавирусу, отметил президент. «Нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций», — подчеркнул российский лидер.

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