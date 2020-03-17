Казахстанский тенге продолжает падать. С раннего утра 16 марта курс в обменниках подскочил до 450 тенге за один доллар. Произошло это после того, как Национальный банк фактически отпустил тенге в свободное плавание, то есть полностью перестал формировать курс валют.

После таких новостей на казахстанской фондовой бирже некоторое время не могли определить средневзвешенный курс американской валюты. Ближе к обеду он остановился на отметке в 436 тенге за один доллар. Обменные пункты к этому времени полностью приостановили продажу иностранной валюты, отмечает «Настоящее время».

Свое решение финансовый регулятор объяснил тем, что удержание курса доллара на прежнем уровне привело бы к значительному снижению золотовалютных резервов страны, долларизации, кризису ликвидности и к ухудшению ситуации в экономике.

Во вторник утром, 17 марта, доллар в казахстанских обменниках торгуется по 433-440 тенге. При этом официальный курс национальной валюты по отношению к американской составил 434,59 тенге, передает корреспондент Sputnik.

Как сообщается на сайте Kurs.kz, в обменных пунктах Нур-Султана доллар в среднем продают по 440 тенге, евро – за 495-500 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллар стоит 438-439,5 тенге.

Minval.az