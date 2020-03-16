Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом рассказал «Медузе» источник, близкий в администрации президента. Случиться это может в ближайшие дни. Ранее к жителям своих государств обращались президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Перенос голосования, по сведениям собеседника «Медузы», обсуждался с Путиным на выходных и по состоянию на утро понедельника окончательного решения не было принято. Другой близкий к АП источник сказал изданию, что «по состоянию на пятницу все (что касается даты голосования) было без изменений — апрель».

Пока самый вероятный день, на который могут перенести голосование — 12 июня. «Это день России — праздник, который рифмуется с предметом голосования, Конституцией. Это выходной, за которым следуют еще два выходных, на проведение голосования можно отвести три этих дня», — рассуждает один из источников «Медузы». Обсуждалось также перенесение голосования на единый день голосования в сентябре (13 сентября в России пройдут выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных советов), но в Кремле склоняются все-таки к плебисциту в июне. «Совмещение голосования может дать неожиданный результат, к тому же возникнут вопросы к законности такого переноса», — заявил близкий к АП собеседник издания. В чем именно будут состоять вопросы к законности, он не пояснил. В тексте закона о поправках в Конституцию сказано только, что день голосования назначается указом президента.

Источник Znak.com, близкий к организаторам голосования, заявил, что плебисцит могут отложить из-за того, что Конституционный суд, «скорее всего, просто не успеет рассмотреть документы».

Другой источник издания, а также собеседник «Открытых медиа», близкий к администрации президента, говорят, что голосование отложат из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В случае острой фазы эпидемии власти просто не смогут обеспечить высокую явку на участки. По данным «Ведомостей», власти России рассчитывают, что явка составит 60% и столько же процентов граждан проголосуют за поправки к Конституции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 16 марта заявил, что администрация главы государства никаких альтернативных дат голосования не рассматривает. «Для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — сказал он.

Minval.az