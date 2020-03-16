Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России тяжелая ситуация с коронавирусом и не вся информация об этом дается в СМИ.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация», — сказал Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Сравнивая масштабы двух стран, президент заметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не «завирусила» ее. «Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли границу. Что ж, это их дело», — подчеркнул Лукашенко.

Minval.az