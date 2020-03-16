Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей на фоне распространения коронавируса. В России выявлено более 60 случаев заражения коронавирусом.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса»,— заявил Мишустин на оперативном совещании (цитата по ТАСС).

Minval.az