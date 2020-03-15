В Сумгайыте произошло отравление угарным газом.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в дачныхз домах поселка Джорат.

Оруджова Хокума Гюльбала гызы (1961 г.р.) умерла от отравления угарным газом.

По факту проводится расследование.

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