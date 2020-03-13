Нефтяная отрасль готова выдержать шантаж со стороны Саудовской Аравии, поскольку Россия менее зависима от нефтяных доходов. Об этом в эфире радиостанции «Вести FМ» заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, отметив, что высказывает личную точку зрения.

«Наша нефтяная отрасль доказала, что может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов издержки добычи ниже, чем у нас, не критично, но ниже, потому что у нас тоже очень низкие при всех возможных реальных ценах. У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж», — сказал представитель нефтяной компании (цитата по ТАСС).

Леонтьев также добавил, что соглашение ОПЕК+ приносило позитивный эффект обеим сторонам. «Однако в определенный момент Саудовская Аравия решила сорвать этот диалог. То, что произошло, было обычным ультиматом, шантажом», — считает он.

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