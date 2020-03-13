В Загатале задержаны члены преступной группировки, возглавляемой вором по прозвищу «Наджо».

Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Отдел полиции Загатальского района поступила информация о краже фундука на сумму 150 тыс. манатов с завода по переработке орехов. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, провели необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Неджмеддин Багаев по прозвищу «Наджо», и члены его группировки — Гаджимурад Болаев, Расул Халилов, Эльнур Исмаилов, Махач Тахиров.

Во время расследования было установлено, что задержанные, при помощи М.Тахирова, работающего охранником на этом заводе, прикрыв камеры наблюдения, в разное время 6 раз незаконно проникали на территорию завода и украли оттуда более 13 тонн ядер фундука. Во время допроса они сказали, что продали украденный фундук в Баку.

По факту в отношении задержанных в Отделе полиции Загатальского района возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 УК АР, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проверяется причастность преступной группировки к другим преступления.

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