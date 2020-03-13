В Гахском районе произошел смертельный случай в больнице.

Инцидент произошел 11 марта в Гахской районной центральной больнице. Так, жительница Балакенского района Раиса Лаиджова 1997 г.р. обратилась в Гахскую районную центральную больницу из-за деформации перегородки носа, передает Репорт.

Во время операции, выполняемой лором больницы Экремом Имамалиевым, состояние девушки резко ухудшилось на операционном столе. Позднее Р.Лаиджова скончалась.

По факту в прокуратуре Гахского района заведено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).

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