На основании информации о том, что 10 марта жительница села Тезекенд Агджабединского района Гюнай Шамилова (1991 г.р.) повесилась в подсобном помещении во дворе своего дома, сотрудники полиции и прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства, необходимые для расследования дела и выполнили другие процессуальные действия.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, при обследовании были обнаружены царапины и кровоподтеки на различных частях тела.

«По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, повреждения, обнаруженные на теле покойной, были нанесены за несколько дней до смерти. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства).

Для выяснения причин самоубийства взяты показания у членов семьи, соседей покойной и других лиц.

В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что Гюнай Шамилова в 2010 году вышла замуж за Этибара Мамедова, и не раз подвергалась избиению со стороны мужа во время ссор на семейно-бытовой почве, были выявлены обоснованные подозрения в том, что в результате жестокого обращения и унижения достоинства ее довели до самоубийства.

11 марта Этибар Шамилов был задержан в качестве подозреваемого», – говорится в информации.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

СМИ сообщают, что у женщины остались четверо детей .

Minval.az