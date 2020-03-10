Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента страны. По словам лидера ЛДПР, с 2024 года право назначать главу государства необходимо передать Госсовету, который будет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны: лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Выступая позднее с трибуны Госдумы, лидер ЛДПР объяснил предложение об отказе от всенародных выборов президента России необходимостью избавиться от «канители».

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