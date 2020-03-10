Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство россиян не хотят войны с Украиной, но пока он не чувствует президента РФ Владимира Путина своим партнером в этом вопросе. Об этом он заявил в интервью журналистам The Guardian, стенограмма которого 8 марта была обнародована на сайте Офиса президента.

Этот фрагмент не вошел в опубликованную на сайте британской газеты версию беседы.

«Я не чувствую его как партнера. Наверное, партнерами Украина и Россия смогут быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война. Понимаю, что из-за информационной волны, которая идет в Российской Федерации, процент людей, настроенных антиукраински, растет. Но есть поколение, которое родилось уже в 90-х годах, когда Украина и все республики Советского Союза стали независимыми странами, эти люди вообще не понимают, что такое Советский Союз», – сказал Зеленский.

Именно это поколение, по мнению президента Украины, не понимает, почему Украину называют частью какого-то образования.

«Я уверен, что они не понимают, как это – напасть на другую страну. Они не понимают, почему кто-то говорит, что Украина – это часть такая-то, Крым им подарили тогда-то. Это вообще не интересует этих людей. Они не понимают политику любого лидера, который посягает на независимость и территориальную целостность другой страны. Они современные. Они хотят жить, работать, путешествовать», – отметил Зеленский.

Он сказал, что в этом вопросе «очень постарается» достучаться до руководства России.

«И я это действительно делаю. Когда это произойдет? Я хочу, чтобы завтра, но я не могу жить в иллюзорном мире. Мы живем там, где мы живем», – констатировал глава государства.

Зеленский признал, что с Путиным договариваться «очень сложно, очень».

«Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «Идет, как по маслу». Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», – сказал президент Украины, напомнив, что с Россией тем не менее удалось договориться о двух обменах удерживаемыми лицами и домой с сентября 2019 года вернулось 111 человек.

Minval.az