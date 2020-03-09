Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим». Такое заявление он сделал в интервью ТАСС, анонс которого публикует Telegram-канал «Пул №3».

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим… Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — заключил российский лидер.

Десятая часть интервью с Владимиром Путиным выйдет во вторник, 10 марта. Она будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину и фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

Minval.az