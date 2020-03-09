Из дачного дома, расположенного в массиве Албалылыг Хазарского района, охраняемом специальными техническими средствами и принадлежащем Зохре Махмудовой, в компьютеризированный Центральный пункт охраны Главного управления охраны поступил сигнал тревоги.

Как говорится в сообщении МВД, патрулирующие на территории сотрудники управления охраны Сабунчинского района проявили оперативную реакцию. Прибывшие на место полицейские увидели, как один человек пытается украсть из подсобного строения аппарат «комби». Вор, увидев полицейских, бросился бежать. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, он не остановился и перелез на территорию соседних участков. В это время полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия «Макаров». После этого злоумышленника удалось задержать. Установлено, что это ранее судимый житель Масаллинского района Алиев Расим Нехмет оглу. Как стало известно, задержанный в различное время совершал кражи в 5 дачах и 1 объекте общепита, воровал строительные инструменты и материалы.

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