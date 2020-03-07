Двое граждан России были задержаны в Швеции по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, известного своей критикой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом, как передает DW, сообщили представители шведской прокуратуры в пятницу, 6 марта.

По информации агентства Reuters, речь идет о 29-летнем мужчине, задержанном в воскресенье, 1 марта, по подозрению в попытке совершения убийства Абдурахманова, и о его возможной 30-летней сообщнице, которую взяли под стражу в пятницу, 28 февраля.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов эмигрировал из России в 2015 году из-за конфликта с родственниками Кадырова. После этого против Абдурахманова в РФ было возбуждено дело о его возможной связи с террористической организацией «Исламское государство».

26 февраля 2020 года неизвестный мужчина проник в квартиру блогера в шведском городе Евле, когда тот спал, и ударил его молотком. Проснувшийся Абдурахманов сумел одержать верх в борьбе с нападавшим, после чего он заснял на видео лежащего на полу окровавленного мужчину. На записи тот говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, к блогеру его прислал «Абдурахман из Грозного». При этом мужчина добавляет: «Мать моя у них».

По сведениям информагентства Reuters, на данный момент прокуратура города Евле работает с этим видео. Оно разошлось по соцсетям, однако до сих пор ни один независимый источник не смог проверить его подлинность, оговаривает агентство.

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