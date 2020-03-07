Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассказала о том, что пыталась вызвать «скорую помощь», но та отказалась ехать к ней, несмотря на серьезные симптомы.

«На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую «112», «умирающим» голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит», — написала Елизавета в своем Instagram. По ее словам, ее спросили, не была ли она в Китае или Италии, а потом переключили на врача, который просто посоветовал ей пить жаропонижающие таблетки и побольше чая. В итоге девушке пришлось в таком состоянии идти в поликлинику, где ей поставили диагноз «ангина и грипп».

«Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?», — задается вопросом Елизавета.

Также она раскритиковала стоимость услуг платной «скорой помощи». По ее словам, нужно заплатить как минимум 4 тыс рублей и при этом не знаешь, приедет ли квалифицированный персонал.

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