Чеченскому блогеру Имрану Алиеву, убитому во Франции в конце января этого года, было нанесено 135 колотых ран. Он также подвергся сексуальному насилию. Об этом пишет британская «Таймс» в сегодняшнем номере.

«На теле было 135 ножевых ранений», — цитирует газета прокуратуру города Лилля, где убили получившего убежище в Бельгии Алиева.

Прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.

Тело Алиева нашли в гостинице 30 января. Сразу после убийства киллер покинул Францию и уехал сначала в Германию, а затем в Россию.

Алиев был известен резонансными обращениями на YouTube и в соцсети Facebook.

Minval.az