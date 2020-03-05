Вице-спикер Госдумы, оказывается, спрогнозировал изменения в российской власти еще в 2018 году. Ролик был записан в ночь с 18 на 19 марта — после голосования за избрание Владимира Путина на новый срок. Владимир Жириновский предположил, что прошедшие президентские выборы — последние в России, и рассказал о создании Госсовета в будущем.

Кайф. Жириновский проболтался про путинскую реформу еще два года назад. —Выборов больше не будет. Будет госсовет, председатель с правами президента. Совет будет из губернаторов, министров, сенаторов, депутатов. Будут сидеть в георгиевском зале Кремля. pic.twitter.com/n468v8zuUl — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 20, 2020

Вот что дословно тогда сказал Жириновский:

«Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. Им надоело подтасовку делать. Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета. А Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов (для видимости, лучших), министров, сенаторов, депутатов. Человек 30-40. Будет сидеть в Георгиевском зале Кремля.

Вот это последние выборы. Им больше это не нужно.

Как Си Цзиньпин. Всё, он будет теперь пожизненно. Будем хоронить его как Мао Цзэдуна. Они убрали ограничение по двум срокам. Азия! Мы — Азия!».

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