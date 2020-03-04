Грузии нужно предпринять новые шаги в отношениях с Россией, но это не означает уступок, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем ежегодном обращении к парламенту.

«Нам, наверное, необходимо предпринять новые шаги и показать наши позиции международным партнерам и России. Хочу подчеркнуть, чтобы все поняли: эти шаги не означают уступок и смирения и тем более сделки. Любой вопрос, который нельзя решить силовым путем, требует разумности, смелости и продвижения вперед», — передает ее слова местный Sputnik.

«Если Россия использует оккупацию для того, чтобы Грузия свернула со своего пути и отказалась от своей цели, добиться этого она не сможет. Но если ее цель установить с Грузией и всем регионом новые соседские отношения, то это в интересах всех. Но новые отношения требуют уважения к суверенному государству и уважения к его свободному выбору, деэскалации и деоккупации», — заявила Зурабишвили.

Minval.az