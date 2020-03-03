Армянские эксперты обсуждают очередную дипломатическую сенсацию. В Афинах прошли встречи представителя министерства обороны Армении с коллегами из Греции и греческого Кипра, в ходе которых были подписаны планы сотрудничества в сфере обороны на 2020 год. Они предполагают совместные военные мероприятия и военно-политические консультации. О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется. Однако армянские эксперты, особенно близкие к пашиняновской команде, уже заходятся от восторга. По их версии, на фоне последних событий в сирийском Идлибе и разворачивающегося российско-турецкого противостояния «военная «заявка» Армении в трехстороннем формате и ее политизация получают особую значимость, учитывая, что речь идет о странах, одна из которых де-юре, другая – де-факто являются членами НАТО, а третья – членом ОДКБ». Более того, в Армении выражают надежды, что к этому формату присоединится Тбилиси. По версии иреванских экспертов, «для Грузии все большую значимость будут обретать «поиски субъектности»». В переводе: как уверены армянские аналитики, христианской Грузии куда правильнее было бы дружить с христианскими же Грецией, Кипром и Арменией, а не с мусульманскими Азербайджаном и Турцией. Да тут еще министр обороны Грузии недавно посетил Армению.

И что же — в Армении настолько осмелели, что всерьез пытаются «диверсифицировать» свою внешнюю политику, найти «калитку», ведущую на Запад?

Увы, на самом деле все куда проще и грубее. Напомним: еще неделю назад глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел в Женеве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались, по данным официальных иреванских источников, некоторые «ключевые вопросы». Подробностей не приводят ни российские, ни армянские официальные круги, но как минимум имеет право на существование версия, что на фоне роста напряженности в Идлибе Россия дала своему послушному форпосту соответствующую «отмашку» на реанимацию идеи «антитурецких блоков». И даже чуть-чуть удлинила «поводок» и расширила «свободу рук» для Армении, притом что даже собственную армию и границы Иреван контролирует далеко не в полном объеме.

Только вот кому эти «блоковые игры» действительно несут реальную опасность?

У Афин, конечно, существуют и противоречия с Анкарой, и особые отношения с Москвой (именно Греция первой приобрела российские ЗРК, тогда еще С-300 «Фаворит»), но это страна НАТО со всеми союзническими обязательствами. Непосредственные военные столкновения с Турцией — и в 1974 году на Кипре, и позже, на острове Кардак — убедили греческих политиков, что здесь не стоит «играть с огнем» Более того, при всех противоречиях Греции и Турции — а это и Кипр, и шельф Эгейского моря, — неделю назад, 24 февраля, у берегов Италии стартовали крупные военно-морские учения НАТО – Dynamic Manta-2020, в которых принимают участие и Турция, и Греция. Наконец, у Афин уже выстраивается весьма налаженное партнерство с Баку. В такой ситуации ждать, что Греция «впишется» в войну с Турцией и Азербайджаном за армянские интересы, как минимум самонадеянно. И уж совсем фантастическим выглядит присоединение к этому еще не созданному блоку Грузии. Потому как, кроме разговоров о «цивилизационном выборе», «субъектности» и тому подобном есть такой «приземленный» фактор, как экономика. Где Грузию с Азербайджаном и Турцией объединяет слишком многое. И да, создать реальный экономический «противовес» этому сотрудничеству у Армении с Грецией вряд ли получится.

Нынешний «шум на заданную тему», поднятый СМИ Армении, оставляет стойкое ощущение «дежавю». На рубеже девяностых-нулевых в Иреване всерьез рассчитывали создать этакую региональную «тройку» в составе Греции, Армении и Ирана, которую планировали противопоставить союзу Турции, Азербайджана и Израиля (тогда отношения Турции и Израиля были куда ближе, чем сейчас). Провели в таком формате несколько региональных встреч. Собирались даже строить газопровод из Ирана через Армению в Грецию, правда, на карте такую замысловатую географию так и не вычертили. Но многообещающий формат вскоре заглох. О нем, правда, периодически вспоминают, об этом заговаривал, к примеру, еще бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас, но дальше разговоров дело не пошло. Греция просто не рискнула слишком уж сближаться с Ираном на фоне действующих против ИРИ санкций. Но вот пыла армянских дипломатов это не остановило, особенно после отмашки Москвы.

Здесь, конечно, можно было бы посоветовать армянским экспертам поменьше суетиться и почаще «включать голову». Но Армения пытается дружить против Турции не только с Грецией. Она с жаром встраивается практически в любые форматы, если их можно хотя бы теоретически «развернуть» против Анкары. В те же годы Армения активно развивала военное сотрудничество с Сирией — и напрямую, и при посредничестве Ливана. Сегодня здесь готовы зазвать к себе террористов РКК и даже ИГИЛ, чтобы затем использовать их против Азербайджана. О деятельности спецслужб Армении можно судить с изрядной долей допуска, но информационную поддержку вооруженному джихадистскому подполью на севере Азербайджана Иреван оказывает открыто. Только вот в Армении при этом упускают из внимания сущую мелочь: такая политика «дружбы все равно с кем, лишь бы это было против Азербайджана и Турции» создает высокие риски не для Баку и Анкары, а прежде всего для самого Иревана. И в Баку, и в Анкаре, и в других «точках принятия решения» отслеживают ситуацию и делают выводы из степени агрессивности Армении. Тем более к понятным последствиям приведет «дружба» с группировками типа РКК, ИГИЛ и «Хезболлах» — это уже открывает возможность для антитеррористической «зачистки», и не факт, что та же Греция попытается в этой ситуации помочь Армении. А в Москве тоже могут сделать выводы из попыток Иревана дружить через линию фронта новой «холодной войны» с входящей в НАТО Грецией. Так что в армянской верхушке, ввязавшись в противостояние с заведомо более сильным противником в расчете на иностранную помощь, в очередной раз эту самую помощь в решающий момент не получат.

И да, пенять в этом случае Армении придется только на себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az