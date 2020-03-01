В Кюрдемирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован в селе Сыгырлы.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком 90-AA-047, ехавший в направлении Баку, потерял управление.
В результате транспортное средство сошло с дороги и перевернулось. Пострадали пять человек, включая водителя. Раненые на машине скорой помощи были доставлены в Центральную больницу Кюрдемирского района и помещены в отделение травматологии.
По факту ведется расследование.