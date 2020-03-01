В Кюрдемирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в селе Сыгырлы.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с номерным знаком 90-AA-047, ехавший в направлении Баку, потерял управление.

В результате транспортное средство сошло с дороги и перевернулось. Пострадали пять человек, включая водителя. Раненые на машине скорой помощи были доставлены в Центральную больницу Кюрдемирского района и помещены в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.

Minval.az