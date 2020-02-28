2020 год, 23 февраля, ульяновский спортивный комплекс «Новое поколение» — в 12-ый раз на его арену вышли национальные сборные по мини-футболу для того, чтобы определить очередного обладателя Кубка Дружбы народов. Этот традиционный турнир, организуемый Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономией (УРАНКА), в этом году собрал 32 команды национальных общин Ульяновской области и Поволжья. О нестареющей и всегда актуальной идеологии спорта в целом и этих соревнований в частности сказал в своем приветственном слове председатель УРАНКА Ислам Гусейнов:

— Мы хотим, чтобы народы выясняли, кто из них сильнее, только на спортивных площадках, и никогда – на поле брани. Мы посвящаем наш турнир 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также Году молодых в Ульяновской области. Пусть сегодня победит сильнейший, ну а дружба уже победила!

По словам директора Центра стратегических исследований и капитана команды Центра немецкой культуры Олега Асмуса, Кубок Дружбы народов, несмотря на его любительский характер, собрал лучших ульяновских «мини-футболистов»:

— Здесь такие мастера собрались, что борьба будет очень сложной. Но ничего, поборемся!

Право первого удара по мячу было предоставлено главе Ульяновска, Сергею Сергеевичу Панчину. За минуту до этого он вручил Исламу Гусейнову почетную грамоту за вклад в развитие межнационального движения в регионе. Спортсменов и зрителей также поприветствовали начальник Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений Сергей Паховский и председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин.

И поборолись – «сборная Германии» выступила достойно и дошла до четвертьфинала. Фаворитами турнира по праву считалась «африканская» команда УлГТУ – обладатель прошлогоднего трофея. Их капитан рассказал, что к турниру они подготовились очень основательно – последний месяц тренировались каждый день в надежде стать двукратными победителями. Африканские ребята действительно смотрелись очень мощно и очень старались. Но олимпийская система не щадит никого, достаточно проиграть лишь раз – и выбываешь. Что и случилось с ними в 1\4 финала.

Поддержать спортсменов и поздравить организаторов приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

— Межнациональное движение в нашей области – это то, чем мы гордимся. Это то, что действительно работает и приносит пользу. Благодарю Ислама Гусейнова и азербайджанскую автономию за этот праздник спорта, за верность традиции.

Первым финалистом стала команда татарской национально-культурной автономии, одолевшая в полуфинале «Русский дом» — один из сильнейших коллективов турнира, составленный из футболистов Городской лиги. Чуть позже стал известен ее соперник – им стали неофициальные хозяева соревнований, команда «Нефтчи-УРАНКА». Татарская сборная неоднократно брала Кубок, а «нефтяники» завоевали его лишь однажды, поэтому первые считались явными фаворитами. Последний матч получился очень упорным и вязким – за минуту до окончания основного времени на табло светился счет 1-1. Из последних сил азербайджанские ребята организовали опасную атаку, которую оппоненты смогли прервать только нарушением в штрафной площадке – пенальти. И тут нападающий «Нефтчи» сотворил маленький шедевр в стиле Роберто Баджо – мягким ударом перебросил ринувшегося навстречу вратаря. Круглый задел перекладину и стукнулся о паркет в считанных сантиметрах за линией ворот – шикарный гол, крутая победа!

Награды победителям и призерам вручил председатель Федерации футбола города Ульяновска Валерий Коробков. Также он отметил благодарственным письмом и символическим трофеем усилия организаторов в лице Ислама Гусейнова:

— Спасибо вам за это очень важное и полезное событие – из года в год вы дарите городу праздник дружбы и спорта!

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