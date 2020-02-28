В Баку совершено разбойное нападение на женщину.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в 6-е отделение полиции Управления полиции Бинагадинского района обратилась жительница Абшеронского района И.Ибрагимова и сообщила, что 26 февраля ее избили трое знакомых Ф.Гулиевой, которую она хотела подвезти на своем автомобиле марки Mercedes в поселок Баладжары. Они забрали ее транспортное средство и мобильный телефон, передает АПА.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении грабежа — житель Газахского района Н.Гюлюмджанов, житель Абшеронского района А.Гасымов и житель столицы Э.Гасымов. Автомобиль и мобильный телефон были возвращены владельцу.

Ведется расследование.

Minval.az