Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили информацию в связи с операцией в Мингячевире.

Как говорится в сообщении, 11 января этого года житель Баку, ранее судимый Анар Агаев в общественном месте на территории Сабунчинского района столицы из хулиганских побуждений 3 раза выстрелил из оружия в воздух и скрылся с места происшествия.

По факту по статьям 221.3 (хулиганство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР было возбуждено уголовное дело, А.Агаев был объявлен розыск.

26 февраля был установлен адрес в Мингячевире, где А.Агаев скрывался, и с целью его задержания и привлечения к следствию было проведено специальное оперативное мероприятие. Несмотря на предложение сотрудников полиции сдаться, А.Агаев оказал вооруженное сопротивление.

Ответной мерой, принятой оперативной группой в установленном законодательством порядке, Анар Агаев был убит из табельного оружия.

Во время обыска дома, где он проживал, были обнаружены и изъяты 1 пистолет «ПСМ» с глушителем, 6 патронов, 1 граната «РГД-5» и 1 газовый пистолет.

Ведется расследования.

Minval.az